Italia viva consolida la sua presenza nel centrosinistra, Paita: “Alla Spezia saremo leali come a Genova: si vincerà grazie al centro”

Italia viva gonfia i muscoli, si colloca senza tentennamenti nel centrosinistra e si propone come punto di riferimento per l’area riformista nella provincia della Spezia, con un progetto fatto di nuove adesioni, di ampliamento della rete territoriale e battaglie sui temi che più toccano la vita quotidiana dei cittadini: sanità, trasporti, infrastrutture, ambiente e qualità dei servizi.

“Ci siamo rendendo conto di essere quasi il gruppo più forte della provincia”, ha esordito la senatrice Raffaella Paita questa mattina, nel corso della conferenza stampa convocata per comunicare e omaggiare i nuovi ingressi.

“Oggi, grazie agli innesti di Gabriella Crovara e Luciano Mondini, siamo presenti nei consigli comunali della Spezia, Santo Stefano Magra, Lerici, Vezzano Ligure e Arcola ed esprimiamo il sindaco a Calice al Cornoviglio, oltre al consigliere provinciale di opposizione più votato e a una rete di sindaci che guardano con attenzione al progetto del centro. C’è un’attenzione diffusa su di noi e ci poniamo come baricentro del centrosinistra grazie al nostro spirito riformista”.

Paita ha così posto l’accento sul ritorno nel consiglio comunale del capoluogo con l’adesione di Crovara e sul “capolavoro politico” di Gianluca Tinfena, risultato il consigliere più votato della lista dell’opposizione. “Le sue capacità riconosciute da tutti, l’abilità comunicativa e il volto nuovo gli hanno fatto ottenere un grande risultato, che, facendo un calcolo banale, è frutto anche del voto di rappresentanti delle istituzioni non iscritti a Italia viva”.

E partendo da questo successo, la senatrice Paita ha posto le basi per le mosse politiche del prossimo futuro: “Giocheremo una partita di grande protagonismo nelle prossime elezioni amministrative. Siamo stati leali a Genova, nonostante l’esperienza negativa delle Regionali, e lo stesso faremo alla Spezia. È chiaro che si vince solo se si riprendono voti di quella parte di centro che in passato ha votato anche per il centrodestra. A Genova si vincerà grazie al centro, che è invece mancato al centrosinistra per vincere alle Regionali. Il nostro motto è che si cuce, si costruisce e si rammenda. Si può mettere in moto una nuova stagione, senza pensare che sia una rievocazione del passato”.

Non è mancato un riferimento forte alla difesa dei valori costituzionali, in vista della manifestazione antifascista di domani, sabato 17 maggio, alla quale Italia Viva parteciperà al fianco delle forze dell’Anpi, del centrosinistra e delle associazioni del territorio.

“Non si tratta di vietare la libertà d’espressione – ha sottolineato Antonella Franciosi, coordinatrice provinciale di Italia viva – ma chi si proclama fascista del terzo millennio dovrebbe ricordare cosa non permetteva di fare il fascismo. Noi saremo in piazza, non per provocare, ma per difendere la Costituzione e i principi democratici. Una posizione condivisa anche dal sindaco Pierluigi Peracchini, e sono lietissima della sua adesione: non pensavo potesse andare diversamente, visto il suo passato da sindacalista, ed è una notizia che pone fine a tante contrapposizioni”. “Sindaco, Buona la seconda”, ha commentato ironicamente Paita.

“In una città come la nostra – hanno concluso gli esponenti di Italia Viva – le autorizzazioni a manifestare sono ovvie in democrazia. Ma la democrazia si difende anche prendendo posizione con chiarezza. Noi ci saremo, con idee, con persone e con la voglia di ricucire ciò che altri hanno diviso”.

