La Sestrese pareggia con il Pontelungo e passa il turno, il ds Fioretti: “L’obiettivo erano i playoff e ora vogliamo l’Eccellenza”

Genova. “Accontentarsi del pareggio sarebbe stato l’errore più grande”, esordisce nel post partita il direttore sportivo della Sestrese Luca Fioretti. E infatti i pentastellati non si sono accontentati, dando vita ad una partita ricca di ribaltamenti di fronte. Eppure, proprio un pareggio è bastato per assicurarsi l’accesso alla finale playoff del girone A di Promozione. Contro il Pontelungo, dopo 120 minuti, finisce 1-1, reti di Curabba e Trucchi.

Una sfida che il ds biancoverde analizza così: “Nel primo tempo siamo andati in vantaggio quando loro stavano giocando meglio, nella ripresa il Pontelungo ha segnato subito mettendoci in difficoltà. È stata una partita con ribaltamenti di fronte, loro chiaramente dovevano sbilanciarsi. Nei supplementari erano tutti stanchi e abbiamo avuto la meglio. Faccio i complimenti al Pontelungo, con Sfinjari e Guardone sarebbe stato più difficile per noi. Dal canto nostro eravamo senza Moretti, un giocatore che nella seconda parte di campionato ha fatto la differenza. Adesso andiamo a giocarcela a Carcare”.

