Una spiaggia bellissima. A ripulirla dal legname e detriti prelevati dai torrenti-discarica e portati in mare dalle piogge; poi restituiti al litorale dalle mareggiate, provvedono i titolari di concessioni balneari con costi elevati. L’arenile di Lavagna è tra i migliori del Tigullio. Stabilimenti balneari in allestimento. Intanto la giornata rappresenta un’ottima occasione per un bagno di sole e per la prima tintarella.

