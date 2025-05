Lavagna: pedone investito in via Moggia. Rapallo: bimba di tre mesi cade, al Gaslini

Una ventina, da mezzanotte alle 19, gli interventi del 118 di Lavagna per i soli traumi: soprattutto cadute e incidenti; fortunatamente senza gravi conseguenze.

In via Moggia a Lavagna poco dopo le 17.00 un uomo di 50 anni che attraversava la strada è stato investito. Sul posto il medico del 118, la Croce Rossa di Cogorno. L’uomo, giudicato in un primo tempo in codice rosso poi derubricato in giallo, è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica e le responsabilità.

