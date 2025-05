Nuovo forno all’ex Ilva, Toscano: “Genova non può diventare una nuova Taranto”. Martini: “Serve una gestione trasparente della città”

Genova. “La notizia che Acciaierie d’Italia possa trasferire parte delle attività di Taranto a Genova, inclusa la logistica e la movimentazione delle lamiere, è l’ennesimo campanello d’allarme su una gestione industriale e politica dissennata, che continua a scaricare sulle comunità locali i costi sociali, sanitari e ambientali delle proprie scelte fallimentari. Chi oggi celebra la presunta opportunità occupazionale per Genova omette di dire che l’intero comparto, da Taranto a Cornigliano, è un disastro industriale pianificato, frutto di decenni di privatizzazioni, svendite e subalternità ai diktat dell’Unione Europea, che ha imposto tagli, riduzioni produttive e smantellamenti strategici del settore siderurgico nazionale”.

A dirlo Francesco Toscano, candidato sindaco per Democrazia sovrana popolare, che aggiunge: “Trasferire da Taranto a Genova non significa creare lavoro, ma semplicemente spostare problemi, licenziamenti e contraddizioni. È lo stesso schema che ha devastato Taranto: una città sacrificata in nome di un modello industriale estrattivo, che ha distrutto l’ambiente, ucciso migliaia di cittadini e precarizzato i lavoratori. Vogliamo davvero replicare questo modello a Cornigliano? – continua Toscano – Il governo Meloni, con la complicità silenziosa del PD e dei sindaci che fanno da passacarte ai piani delle multinazionali, continua a prendere in giro lavoratori e cittadini. Il Piano Nazionale per la Transizione Industriale è carta straccia se non include la difesa della produzione pubblica, il controllo democratico delle filiere strategiche e il rispetto per i territori”.

