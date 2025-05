Pd e Sarzana Protagonista: “Sindaco e maggioranza partecipino alla manifestazione antifascista alla Spezia”

“Il Sindaco della Spezia e Presidente della Provincia Peracchini parteciperà alla manifestazione antifascista che sfilerà domani 17 maggio per le strade del capoluogo. Un segnale importante, che mette le istituzioni dalla parte giusta della storia e riafferma una continuità tra Resistenza, Costituzione e impegno per la difesa della democrazia e della giustizia. Insieme a lui ci sarà anche il gonfalone della Provincia, Medaglia d’Oro al Valore Militare per le centinaia di partigiani caduti durante la Guerra di Liberazione. Come gruppi consiliari di Sarzana Protagonista e Partito Democratico parteciperemo alla manifestazione e invitiamo la maggioranza e la Sindaca a unirsi a noi dietro la scritta: Sarzana antifascista. È una presenza che ci aspettiamo e che auspichiamo. Sarebbe un segnale significativo, a dimostrazione che Sarzana condivide e sostiene con convinzione i valori fondamentali della libertà, della democrazia e della partecipazione civile. Questo, in un momento storico in cui è essenziale riaffermare con chiarezza i principi che fondano la nostra convivenza democratica”, così in una nota i consiglieri dei gruppi Sarzana Protagonista e Partito Democratico

