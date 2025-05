Pietra Ligure, il punto sul nuovo allenatore: Moraglia in pole, sullo sfondo Girgenti e Caverzan

Pietra Ligure. Sono giorni importanti per il Pietra Ligure che, dopo il biennio di Matteo Cocco, è alla ricerca di un nuovo allenatore. Diversi i profili sondati dal club biancoceleste, ma nelle ultime ore ha preso quota un nome nuovo sul taccuino del direttore generale Luca Filadelli, che (e forse questa è l’unica certezza) resterà anche nella prossima stagione all’interno dell’organigramma societario. Inoltre, alcune voci affermano che potrebbe arricchire lo staff dirigenziale Davide Sancinito, ritiratosi dopo l’ultima partita di campionato contro il Rivasamba.

Per quanto riguarda invece la panchina, la figura che è emersa in giornata è quella di Andrea Moraglia, tecnico dell’Under 17 della Sanremese nella passata stagione. Un nome a sorpresa ma che può vantare un rapporto di vicinanza professionale con Filadelli, avendo giocato nell’Albenga quando l’attuale dg biancoceleste era nel club ingauno. Dunque, proprio per questo motivo Moraglia sembra essere il favorito per la panchina biancoceleste. Peraltro il vice-allenatore potrebbe essere Modestino Feliciello, anche lui ai tempi giocatore dell’Albenga.

» leggi tutto su www.ivg.it