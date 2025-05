Rapallo: “Concertisti per un giorno”, il Comprensivo a Campomorone

Dall’ufficio stampa Istituto Comprensivo Rapallo

Musicisti per un giorno, i ragazzi delle terze della secondaria dell’Istituto Comprensivo

Rapallo venerdì 9 maggio si sono esibiti nella splendida cornice del Teatro Cabannun di

Campomorone in un repertorio di musiche e canzoni argentine con i musicisti Rosela

Libertad e Luca Falomi. Protagonisti di un vero concerto con le loro tastiere, flauti e chitarre, gli alunni hanno potuto mettere concretamente in pratica quando appreso a scuola dai loro insegnanti di musica, ricevendo i consigli e l’apprezzamento dai musicisti, che stanno portando in tournée il loro spettacolo Paisajes interiores, un viaggio nella musica argentina e latino americana.

