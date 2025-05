Dai Carabinieri Comando provinciale di Genova

Nel corso dell’attività, a Rapallo, i Carabinieri procedevano all’identificazione e alla

denuncia* di 11 giovani, di età compresa tra i 19 e i 27, anni appartenenti alla tifoseria organizzata genoana. Il gruppo si rendeva responsabile dell’accensione ed esplosione di fumogeni da stadio nelle vie cittadine in occasione della retrocessione, in serie C, della Sampdoria. *…fatta salva la presunzione di innocenza.

» leggi tutto su www.levantenews.it