Ritrovato un cucciolo di capriolo, tempestivo trasferimento in un centro specializzato

Ieri mattina, in località Chiamici nel comune di Aulla, è stato rinvenuto un cucciolo di capriolo maschio all’interno di un terreno privato. L’animale si trovava accanto al corpo senza vita di una femmina adulta di capriolo, presumibilmente la madre, deceduta per cause ignote. La dinamica dell’accaduto resta sconosciuta: non sono stati rilevati segni di ferite da arma da fuoco o da investimento. Il cucciolo, visibilmente impaurito ma in condizioni fisiche complessivamente buone, è stato prontamente preso in carico grazie al sollecito intervento della polizia locale, allertata dalla proprietaria del terreno in cui è stato ritrovato il cucciolo. Gli agenti, in contatto con i servizi competenti, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’animale e ad attivare le procedure previste per il recupero della fauna selvatica.

Il piccolo ungulato è stato quindi trasferito presso una struttura specializzata di Barga, in provincia di Lucca, convenzionata con la Regione Toscana, dove riceverà le cure necessarie e sarà seguito da personale esperto. In questi centri, gli esemplari di fauna selvatica feriti o in difficoltà vengono accuditi fino al possibile reinserimento in natura, qualora le condizioni lo consentano. Il consigliere Alessandro Andellini, che ha seguito da vicino le operazioni, ha espresso viva soddisfazione per l’esito dell’intervento, sottolineando l’importanza della tempestività e della sinergia tra istituzioni, enti di tutela ambientale e cittadini: “La salvaguardia della fauna selvatica è una responsabilità collettiva. Questo episodio – dichiara il Sindaco di Aulla, Roberto Valettini – dimostra quanto sia fondamentale che le segnalazioni da parte della cittadinanza incontrino prontezza e competenza nelle risposte operative”. L’episodio riaccende anche l’attenzione sulla necessità di una vigilanza costante e di una maggiore consapevolezza sul tema della convivenza tra uomo e fauna selvatica, soprattutto in aree rurali o di margine urbano, dove questi incontri sono sempre più frequenti. “Ringrazio la polizia locale– aggiunge Andellini – per la professionalità che anche in questo caso ha dimostrato impegnandosi nella protezione del nostro patrimonio naturale”.

