Serie D, il Ligorna scopre Matteo Costantino: “L’esordio in prima squadra un’emozione incredibile, contentissimo al di là del risultato”

Genova. Domenica pomeriggio, presso lo stadio “Cesare Brin”, Cairese e Ligorna si sono sfidate in occasione di uno dei match valevoli per l’ultima giornata del girone “A” del campionato di Serie D. La sfida, una gara che ha visto la Cairese imporsi con il netto risultato di 4-1, ha segnato la conclusione della stagione dei genovesi. Il sodalizio biancoblù ha terminato l’annata al settimo posto in classifica e, nella gara conclusiva del suo percorso stagionale, ha fatto registrare due avvenimenti: l’addio al calcio del capitano Stefano Botta e l’esordio del giovanissimo classe 2009 Matteo Costantino.

Numero 10 sulle spalle, testa alta e buona personalità, il centrocampista è subentrato a Lionetti subito dopo il ‘pasillo de honor’ tributato al compagno Botta in quello che è sembrato un vero e proprio passaggio di consegne. “Per me è stata un’emozione incredibile – racconta nel post-gara il classe 2009 – ero contentissimo al di là del risultato perchè sono riuscito a raggiungere il mio piccolo grande obiettivo. Ovviamente non è finita qua, vorrei continuare così. Il Ligorna per me rappresenta una rivincita perchè vengo da squadre dove non giocavo molto, motivo per cui ci tengo a ringraziare in maniera particolare la società”.

» leggi tutto su www.ivg.it