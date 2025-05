Sestri: proseguono i lavori per l’illuminazione degli attraversamenti pedonali

Dal Comune di Sestri Levante

Più cura per Sestri, più sicurezza per i pedoni. Proseguono i lavori per l’illuminazione degli attraversamenti pedonali cittadini. Dopo gli interventi in via Sara, via Paggi, viale Roma, ora le installazioni interesseranno via Nazionale. Si comincia dall’intersezione con via Bo per questo sono previste delle modifiche alla circolazione nei giorni di lunedì 19 e martedì 20 dalle ore 8:30 alle 16 (salvo maltempo): via Nazionale sarà temporaneamente chiusa al traffico (ad esclusione dei mezzi di soccorso) all’altezza del civico 591, incrocio con via Bo.

