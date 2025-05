Settimana dei cimiteri storici europei, gli eventi a Staglieno tra musica, storia e spettacolo

Genova. Il cimitero monumentale di Staglieno, luogo di memoria e scrigno di arte del capoluogo ligure, torna protagonista della WDEC 2025-Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Europei. Questa iniziativa, promossa da ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe), è organizzata dal Comune di Genova-Direzione Servizi Cimiteriali in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Genova e della Provincia di La Spezia con il sostegno di ASEF Onoranze Funebri.

In questi giorni il cimitero di Staglieno è inoltre anche oggetto di un accordo quadro, stipulato fra Comune di Genova e Dipartimento Di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova per lo sviluppo di una ricerca sul tema della comunicazione visiva.

» leggi tutto su www.genova24.it