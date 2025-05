Si rifiuta di fornire le proprie generalità al capotreno, poi aggredisce gli agenti della Polfer: arrestato

Savona. Prima si è rifiutato di dare le proprie generalità al capotreno, poi ha aggredito i due agenti della Polfer intervenuti. E’ successo lo scorso 13 maggio a bordo di un treno regionale in arrivo in stazione a Savona. Protagonista uno straniero, poi arrestato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Essendo senza biglietto, il capotreno gli ha chiesto di fornire le proprie generalità. Al rifiuto del passeggero, il capotreno si è visto costretto a richiedere l’intervento degli agenti. Intervenuti a bordo treno, lo straniero ha dato immediatamente in escandescenza, iniziando a dimenarsi nel rifiutare di scendere dal convoglio. Nel tentare di riportarlo alla calma, l’uomo ha colpito i due agenti di Polizia (che quindi sono dovuti ricorrere a cure mediche presso il pronto soccorso del San Paolo).

» leggi tutto su www.ivg.it