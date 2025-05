Vigili del fuoco: esercitazione congiunta con la Rete Ferrovie Italiane

Da Comunicazione Vigili del fuoco Genova

Si è svolta, nella notte del 15 maggio, una esercitazione congiunta fra Vigili del Fuoco e RFI, Rete Ferrovie Italiane.

L’esercitazione ha consistito in una simulazione nella quale, in seguito allo sviamento dai binari di un mezzo d’opera sulla tratta del Turchino, ha coinvolto un operaio (manichino) che è rimasto schiacciato da una traversina. I Vigili del Fuoco, grazie ad una speciale autopompa bimodale, in grado di potersi spostare su binari come un mezzo ferroviario, hanno raggiunto la stazione di Campoligure e sul piano a raso, hanno attivato la modalità “treno”. Percorso il tratto verso sud, all’interno di una galleria hanno raggiunto l’infortunato e, dopo averlo estratto da sotto il mezzo d’opera, lo hanno stabilizzato sulla barella e trasportato verso l’ambulanza.

In questa esercitazione sono state coinvolte anche , oltre Ferrovie e RFI, la Prefettura, il 118, la Polfer e il NUE.

