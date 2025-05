Aggiornamento del corso Haccp con Confcommercio

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni per una nuova sessione dell’aggiornamento del corso obbligatorio in materia di sicurezza alimentare (Haccp), fondamentale per chi opera nella trasformazione, produzione e somministrazione di prodotti alimentari o di beverage.

Il corso di aggiornamento si svolgerà in modalità online nelle seguenti lunedì 16 giugno dalle 14 alle 18. Aggiornamento modulo A/B (titolari, responsabili piano di autocontrollo,addetti preparazioni, cucina ecc..) e Aggiornamento modulo A (addetti somministrazione, vendita ecc..).

Gli interessati possono rivolgersi alla responsabile Laura Rabà, inviando una mail a: raba@confcommerciolaspezia.it oppure telefonando al numero 0187 5985138.

