Al via la terza edizione di “Inclusione attiva”, il progetto dedicato ai giovani e al mondo del lavoro

Genova. È stata presentata sabato mattina, nella Sala Don Bosco a Sampierdarena, la terza edizione del progetto “Inclusione attiva: orientamento e formazione per un futuro lavoro” promosso da CNOS-FAP Liguria in collaborazione con Regione Liguria e alcuni partner fra cui la Croce Bianca Genovese, cofinanziato da Regione Liguria e Unione Europea con fondi FSE+ 2021-2027 nell’ambito del bando “Abilità al plurale 3”.

Il progetto, con un contributo pubblico di oltre 600mila euro, punta a formare i giovani per far loro acquisire un posto dignitoso nella società, qualificando una manodopera che oggi di fatto non esiste, specie nel tessuto produttivo genovese che vede -di contro- una crescente richiesta, in particolare nei settori elettrico, elettronico, informatico e dell’automotive.

