Avantinsieme: “Una città messa in scacco per cosa? E se ci saranno saluti romani esigiamo l’intervento delle forze dell’ordine”

“Indignati e sgomenti noi di AvantInsieme abbiamo appreso con stupore che è stata autorizzata dalla Prefettura della Spezia la manifestazione di Casa Pound per sabato 17 maggio. Siamo sgomenti perché riteniamo di trovarci di fronte ad una vera e propria provocazione verso la città, mirata al tentativo di fare parlare di sé, compiuto da un gruppo neofascista di fatto marginale e politicamente ininfluente. Tra l’altro sembra che nelle vie dove “marcerà” CasaPound alcuni agenti abbiano detto ai negozianti di prestare attenzione e preferibilmente di stare chiusi. Una città messa in scacco per cosa? Chi risarcirà le attività penalizzate?”. Se lo domandano i membri di Avantinsieme – Alleanza civici del Nord, commentando lo svolgimento della manifestazione di CasaPound, fissata per le 16 di oggi pomeriggio nelle vie del centro storico cittadino.

“Pierluigi Peracchini nella sua duplice funzione di sindaco e presidente della provincia della Spezia, città e provincia decorate con medaglia d’oro e d’argento al valor militare e civile , ricordiamolo sempre, ha giustamente deciso di prendere parte alla manifestazione in difesa della Costituzione che le organizzazioni antifasciste hanno indetto in contemporanea sabato 17 maggio, questa sua decisione mette ancora di più in evidenza l’errore compiuto da Prefetto e Questore nell’aver autorizzato quel raduno neofascista nel cuore della nostra città. Siamo altresì certi – proseguono da Avantinsieme – che la nostra democrazia abbia delle radici così solide e forti nella società, che i valori della nostra Costituzione abbiano ormai a tal punto permeato le coscienze degli italiani da poterci permettere addirittura di far manifestare dei nostalgici del fascismo di Salò. Chiediamo però alle forze dell’ordine una vigilanza capillare che non si limiti alla prevenzione di eventuali disordini. Qualora si palesasse una più o meno esplicita apologia del fascismo, attraverso inni, slogan e saluti romani, esigiamo che si intervenga immediatamente sciogliendo la manifestazione, individuando e denunciando i responsabili di tali atti. Noi di Avantinsieme abbiamo deciso di aderire e di partecipare alla manifestazione in difesa della Costituzione ricordando le parole del presidente Mattarella: “Ora e sempre Resistenza”. Perché Resistenza significa democrazia, rispetto dell’altro e della sua dignità, apertura alle idee diverse, a patto che queste non costituiscano una palese minaccia alle libertà che la nostra Costituzione e quella dell’Europa garantiscono e difendono”.

