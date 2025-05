Calcio/ Colpo al cuore del Sestri Levante, la Lucchese segna all’88’ e resta in Lega Pro

Il sogno del Sestri Levante si spegne a un passo dal traguardo: il gol di Badje all’88’ condanna i rossoblù alla retrocessione in Serie D dopo un solo anno di Lega Pro. Alla Lucchese basta l’1-0 al ritorno del playout per restare in categoria, complice la miglior posizione nella classifica della stagione regolare. Per i liguri, ancora una volta, decisivo un gol subito nei minuti finali.

La Lucchese cerca subito di far valere il fattore campo. Al 12’ Maghachi ci prova con una conclusione su cui Fusco risponde presente. Al 16’ Tamburello sfonda sulla fascia destra, cross teso e respinta di Pane. La palla finisce a Gemignani che da posizione defilata tenta il colpo diretto verso la porta, colpendo però solo l’esterno della rete.

