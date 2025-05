Calcio/ Il Genoa chiude al Ferraris con una sconfitta: l’Atalanta passa 3-2

Ultima gara casalinga ad alta intensità emotiva per il Genoa, che al Ferraris ha perso l’Atalanta con il risultato di 3-2: per i rossoblu a segno Pinamonti con una doppietta. Da segnalare l’infortunio a Vasquez e il commiato di Badelj salutato con cori e applausi da tutto lo stadio. Numerosi gli striscioni apparsi allo stadio nei confronti della Sampdoria retrocessa in Lega mentre in Gradinata Nord una mega coreografia con la scritta “CIAO”.

La gara inizia con il Genoa subito in attacco: al 6’, Vitinha calcia una punizione che trova la testa di Pinamonti, ma Rui Patricio blocca. Al 20’, l’attaccante portoghese ci riprova con un tiro piazzato ma la difesa bergamasca devia in angolo. Al 35’ Vasquez, colpito duramente pochi minuti prima, è costretto ad abbandonare il campo per il troppo dolore. Un minuto più tardi Maldini spreca una grande occasione, calciando fuori a tu per tu con Leali. Al 37’ arriva il gol: Pinamonti si libera bene e colpisce di testa in modo impeccabile, sbloccando la sfida. Poco prima dell’intervallo, Bani trova il raddoppio risolvendo una mischia, ma l’arbitro annulla.

