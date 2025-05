Calcio, mister Luigi Cavaliere svela i motivi dell’esonero: “Mai tutelato dalla dirigenza, qualche giocatore si è montato la testa”

Noli. Una separazione turbolenta. Domenica scorsa la Nolese ha concluso il proprio percorso stagionale affrontando la Priamar in occasione della gara playoff valevole per il girone “B” del campionato di Seconda Categoria. La sfida, un match sulla carta equilibrato, ha visto la formazione savonese imporsi con il risultato di 2 a 0. La vera sorpresa tuttavia non è stata l’epilogo del match, quanto l’assenza di mister Luigi Cavaliere sulla panchina dei biancorossi.

A svelare i retroscena che hanno portato alla conclusione del rapporto con la Nolese è stato lo stesso tecnico, il quale ha esordito dichiarando: “Quella di quest’anno è stata una stagione davvero incredibile. Siamo partiti bene sia a livello di risultati che di gioco con tanto di complimenti degli avversari, ma poi ho iniziato ad intravedere delle situazioni che non mi piacevano e ho cominciato a riflettere su cosa stesse succedendo. Probabilmente si è verificato uno scatto di presunzione da parte del gruppo dirigenziale e qualche giocatore si è montato la testa. Devo dire che dopo le vacanze di Natale sembrava che ci fossimo ricompattati, ma certe situazioni da me più volte segnalate alla dirigenza sono tornate a proporsi”.

