Comunali, Gualco (Genova Unita): “Salis e la Gronda, ambiguità politica o incapacità di decidere?”

Genova. “Sulla Gronda, telenovela senza fine della politica locale, sappiamo con certezza che il candidato sindaco del centrodestra è favorevole, anche se non è chiaro dove troverà i fondi per coprire i costi aggiuntivi, le dichiarazioni del viceministro Rixi, infatti, mi sembrano piuttosto superficiali”.

Così la candidata sindaca di Genova Unita, Raffaella Gualco: “Quanto a Salis, la sua posizione è ancora un mistero: è favorevole o no? Le sue dichiarazioni cambiano tono a seconda del pubblico, il che mi porta a chiedere: cosa farà in caso di vittoria? La sua affermazione a favore dell’opera va bene anche a tutta la sua coalizione? Questo continuo oscillare sembra essere una sua caratteristica costante, così come la tendenza a evitare scelte chiare su temi importanti. Un esempio su tutti: non ha ancora indicato il nome del futuro vicesindaco. Non è vero che non è importante e che si può fare in un secondo momento. È un ruolo determinante e che dovrebbe rappresentare una vera discontinuità rispetto a figure legate al PD, come quelle che hanno patteggiato, inclusi personaggi vicini all’ex presidente Toti”.

