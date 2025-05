Figoli: “Riccò del Golfo sarà idealmente accanto a Peracchini nel corteo antifascista”

“Vicino all’amico Pierluigi Peracchini nel ribadire la piena comunanza di ideali e di valori: tra tutti, quelli della Libertà sanciti dalla nostra Costituzione. Riccò del Golfo di Spezia, insignito della Medaglia di Bronzo al Valor Militare nella primavera del 2019 per i servizi resi alla Resistenza e alla guerra di Liberazione, sarà idealmente al fianco del presidente Peracchini, rappresentato dallo spirito inclusivo e unitario che di certo lo animerà durante l’intera manifestazione”. Lo afferma in una nota il sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli, facendo riferimento alla partecipazione del primo cittadino spezzino alla manifestazione antifascista promossa da Anpi in risposta al corteo di CasaPound autorizzato per il pomeriggio di oggi nel cuore della città.

“Sarei al suo fianco anche di persona, ovviamente cinto della Fascia Tricolore, se importanti impegni con il movimento Special Olympics, di cui mi onoro di essere vice direttore regionale, non mi portassero a Verona, dove i nostri ragazzi si uniranno alla grande manifestazione inclusiva che si terrà all’Arena. Tengo a condividere così, almeno con queste mie, la ferma volontà del presidente Peracchini di dipanare, una volta di più, quelle ombre di ambiguità che – immeritatamente – potevano affievolire la dedizione alla Costituzione della città della Spezia, della sua intera Provincia, di Riccò del Golfo di Spezia. Mi permetto, in ultimo, di ringraziare i co-presidenti del Comitato provinciale unitario della Resistenza della Spezia per l’impegno costante affinché la memoria della Guerra di Liberazione resti patrimonio morale e culturale di tutti i cittadini, nello specifico preme manifestare la mia gratitudine al professor Paolo Galantini, che tanto si è sempre speso per valorizzare il peso valoriale della Resistenza in Val di Vara e a Riccò del Golfo di Spezia”.

