Spotorno. Termina nel peggiore dei modi il ritorno della finale playout per la Spotornese. Contro lo Sciarbo&Cogo, che all’andata era arrivato il pareggio per 1-1, la squadra biancazzurra cade dopo per 1-3 dopo il momentaneo vantaggio.

Un po’ sconcertato Mario Gerundo, allenatore della squadra, che aveva ben visto in allenamento la squadra durante la settiamana, oltre ad aspettarsi qualcosa in più da alcuni componenti della sua rosa.

