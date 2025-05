Da Franco Fronzoli, già comandante della stazione Carabinieri di Rapallo

Non credo sia opportuno parlare di sicurezza che non esiste, tenuto conto che ragazze e signore, hanno affermato che la sera, quando il tramonto inizia ad affacciarsi, si chiudono in casa per timore di quello che potrebbe capitare passeggiando per Rapallo; ribadiscono la precarietà di una illuminazione efficace che possa agire da deterrente.

