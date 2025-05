L’evento con Offeddu cambia location: si farà domenica al Circolo Fantoni

Domenica 18 maggio lo scrittore Ciriaco Offeddu sarà alla Spezia per presentare il suo ultimo romanzo di successo “Istella Mea”, nell’ambito della rassegna letteraria “Autori in Luce”. Il libro, attualmente tra i più venduti in Italia, arriverà direttamente dal Salone del Libro di Torino, dove l’autore sarà presente nei giorni 16-17 maggio.

La presentazione spezzina si terrà, differentemente da quanto annunciato in precedenza, presso l’Associazione Culturale Fantoni (in Galleria Adamello n°31) alle ore 18. L’artista e presentatore Raffaele Cavaliere condurrà l’incontro, con l’accompagnamento musicale del violinista Giampiero Cocconi.

L’evento e la rassegna sono a cura di Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri della produzione EVENTI Salute Società Spettacolo.

