Manifestazione Casapound, Sergiampietri: “Invito a titolo personale i cittadini a opporsi a ogni forma di estremismo e intolleranza”

“Alla Spezia oggi si svolge una manifestazione promossa da CasaPound, un evento che non rappresenta i valori di questa comunità. La Spezia e Sarzana sono città che hanno sempre rappresentato la resistenza e l’antifascismo, valori fondamentali per la nostra storia e identità. Invito, a titolo personale, tutti i cittadini a ricordare e onorare questa tradizione di libertà, solidarietà e rispetto, e a opporsi a ogni forma di estremismo e intolleranza. La Spezia e Sarzana si sono sempre distinte per l’ impegno contro ogni ideologia che possa minacciare la pace e la coesione sociale. Insieme, dobbiamo continuare a difendere i valori di democrazia e libertà che ci rendono una comunità forte e unita”. Francesco Sergiampietri, coordinatore provinciale Forza Italia Giovani La Spezia – capogruppo di Forza Italia nel comune di Sarzana prende posizione a due ore dall’inizio dei due cortei previsti oggi pomeriggio e aggiunge: “La mia posizione politica nei confronti di CasaPound sarà sempre di condanna e di netta opposizione. Il partito che ho l’onore di rappresentare nel consiglio comunale di Sarzana, si è sempre distinto, per il suo impegno a difendere i valori democratici, antifascisti e antirazzisti, e quindi non condivide le posizioni di CasaPound, che viene spesso associata a ideologie di estrema destra e a movimenti di ispirazione fascista. Forza Italia promuove il rispetto della legalità, della tolleranza e della convivenza civile, e si oppone fermamente a qualsiasi forma di estremismo, intolleranza o nostalgie autoritarie”.