Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, e cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sono queste le previsioni per la giornata di oggi, quando la temperatura massima registrata sarà di 20°C e la minima di 14°C.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.

L’articolo Nuvole e schiarite si alternano, col rischio di qualche debole piovasco proviene da Città della Spezia.

