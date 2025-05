Pallanuoto M/ Finale scudetto, gara 2: Pro Recco – Brescia 13-10

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo . Di Daniele Schenone

La Pro Recco tiene vivo il sogno Scudetto: i biancocelesti battono il Brescia 13-10 in gara 2 e martedì 20 Maggio – ore 21:15 – giocheranno in casa dei lombardi la “bella” per il Tricolore. Nella bolgia di Sori (oltre mille persone sugli spalti) i campioni d’Italia faticano in avvio, ma a metà del secondo tempo con Durik (5-4) trovano il vantaggio che non molleranno più fino alla fine. Tre gol per Cannella, migliore marcatore della serata.

