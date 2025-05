Parodi: “Gli elettori di centrodestra non avrebbero voluto vedere Peracchini fra le bandiere rosse”

“Non condividiamo la scelta del sindaco Peracchini di sfilare in mezzo alle bandiere rosse, portando i gonfaloni di Comune e Provincia in una manifestazione organizzata e partecipata soprattutto da quella sinistra autoreferente che si sente depositaria della verità e della democrazia e in nome di queste pretende di decidere chi ha e chi non ha diritto di parola. Manifestazione a cui gli elettori di Centrodestra mai avrebbero voluto vedere né il sindaco né i gonfaloni”. Lo afferma in una nota il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Davide Parodi, commentando la partecipazione del primo cittadino spezzino alla manifestazione “Ora e sempre Resistenza” organizzata dall’Anpi provinciale e alla quale hanno aderito tutti i partiti del centrosinistra e molte associazioni locali.

“Siamo al fianco delle forze dell’ordine che oggi a spezia hanno garantito l’ordine pubblico, gestendo con capacità e professionalità lo svolgimento di due manifestazioni contrapposte evitando che la situazione degenerasse come a Milano dove, invece, sono state nuovamente oggetto di vili aggressioni dei teppisti antagonisti nel corso del corteo contro il Remigration Summit. È inaccettabile che le nostre donne e i nostri uomini in divisa debbano essere oggetto di tali violenze, a conferma di una pericolosa deriva dove estremismo di sinistra, antisemitismo e sostegno ad Hamas hanno trovato una preoccupante fusione”, conclude Parodi.

L’articolo Schianto all’incrocio tra Via Carducci e Corso Nazionale, scooterista viene sbalzato sull’asfalto e viene trasportato al Pronto soccorso proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com