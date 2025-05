Progetti di accompagnamento al lavoro: mercoledì incontro a Mulazzo

Mercoledì 21 maggio, a Mulazzo, ci sarà un incontro dedicato ai progetti territoriali in Lunigiana, intitolato ‘Servizi di accompagnamento al lavoro’. Appuntamento alle 10,30 all’Archivio Museo Malaspina. Apriranno la giornata i saluti istituzioni del sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa, del presidente della Società della salute Roberto Valettini e del direttore della Società della salute, Marco Formato. Alle 11 verranno illustrati i progetti territoriali in Lunigiana da Debora Luccini per la Sds, Paolo Clemente per Pegaso Network/Isforcoop, Paolo Baracchini per Serindform, seguiranno alcune testimonianze. In chiusura l’intervento dell’assessore regionale Serena Spinelli, poi saranno consegnati gliattestati di partecipazione. L’evento è organizzato in occasione della chiusura del progetto ‘Luniconglialtri II’ di cui all’avviso ‘Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate’ II edizione, iniziato nel maggio 2023. Al momento la Società della salute è arrivata alla quarta edizione, in procinto di iniziare un nuovo progetto triennale finanziato dal PR FSE + 2021 – 2027. La mattinata sarà unabuona occasione per parlare dei progetti di accompagnamento al lavoro in Lunigiana, dell’importante rete di partenariato pubblico e privato che è stata costruita negli anni e della stretta collaborazione con il Centro per l’impiego, con cui sta per essere firmato il protocollo per la costituzione dell’equipe sociale lavoro.

Destinatari del progetto sono persone disoccupate o inoccupate, in carico ai servizi socio-sanitari territoriali, residenti o dimoranti nel territorio della Regione Toscana, con particolare attenzione a persone con disabilità, persone in carico ai servizi di salute mentale, persone con disturbi dello spettro Autistico, persone detenute/in esecuzione penale esterna/sottoposte a limitazione della libertà personale, ex- detenuti, minori italiani e stranieri non accompagnati di età superiore ad anni 16, neo- maggiorenni accolti negli ‘Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani’. E ancora giovani post diploma secondario superiore che abbiano avuto un percorso BES durante la carriera scolastica, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di accoglienza, persone vittime di violenza in carico ai servizi, persone inserite nei programmi di intervento e servizi a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari o di genere, persone inserite in strutture di

