Red Jackets Sarzana all’esame Verona: una vittoria vale la qualificazione ai playoff

Red Jackets Sarzana al confronto che può valere la stagione sportiva, domenica 18 maggio alle 14 quando all’ “Isoppo” della Bradia sarzanese sono attesi i Redskins Verona in quella che per i “Reds” è l’ultima gara di “regular season”: se vincono, i ragazzi di coach Andrea Fiaschi sono in linea di massima fra le 12 squadre piazzatesi meglio in tutto il campionato nazionale di football americano a 9 contro 9, pertanto vanno ai playoff; se perdono si fermano lì. L’impresa è tutt’altro che facile poiché i “Pellerossa” veronesi sono con quattro vittorie in testa al Girone D insieme ai Wolverines Piacenza, che però hanno miglior differenza-punti, mentre i sarzanesi sono terzi e solo in virtù di una miglior differenza-punti rispetto agli Hurricanes Vicenza che a loro volta contano una vittoria sola (quella dei Red Jackets è stata proprio quella sugli “Uragani” vicentini a Sarzana al debutto in campionato). Per la cronaca nel raggruppamento è Hurricanes-Wolverines, sabato 17, l’altro incontro del turno conclusivo.

