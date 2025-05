Santo Stefano, Mondini entra in Italia Viva

Luciano Mondini, consigliere di opposizione a Santo Stefano Magra, entra tra le file di Italia Viva, che trova quindi rappresentanza in un nuovo consiglio spezzino. L’ingresso di Mondini è stato salutato ieri con soddisfazione da Iv nel corso di una conferenza stampa, insieme a quello, già noto da qualche tempo, di Gabriella Crovara, ex esponente della maggioranza consiliare in Comune alla Spezia. Mondini nel 2021 si era candidato a sindaco di Santo Stefano alla guida della lista “Salute e Ambiente”, di cui è capogruppo in consiglio comunale; a Palazzo civico ricopre anche la carica di presidente della commissione Ambiente.

L’articolo Aggiornamento del corso Haccp con Confcommercio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com