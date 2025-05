Savona, il Circolo “Savona Tricolore” di Fratelli d’Italia: “La micro e la macro criminalità non deve essere sottovalutata”

Savona. “In relazione agli ultimi episodi di criminalità urbana accaduti nel nostro capoluogo, non possiamo esimerci dal testimoniare la nostra preoccupazione, e solidarietà a chi li ha subiti. Riteniamo utile e doveroso che tutti prendano coscienza della situazione e che si facciano promotori nei confronti di questa giunta, sollecitandola ad agire”, afferma Giuseppe Giordanella, vicepresidente del Circolo 2Savona Tricolore” di Fratelli d’Italia.

“Il Prefetto convoca regolarmente il Sindaco per monitorare quanto accade nella nostra Savona e quindi fare finta di nulla sminuendo la gravità degli eventi cercando di canalizzare l’attenzione altrove (problema cinghiali) risulta una operazione sterile. Garantire alle forze dell’ordine il supporto e il sostegno, diventa sempre più una priorità ed è quello che noi abbiamo sempre dimostrato anche recentemente con la raccolta di firme a loro sostegno. Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale che operano sul nostro territorio con il loro lavoro cercano di garantire la nostra sicurezza, ma troppo spesso sono attaccati e messi in discussione. Questo non và bene , questo non è giusto”, afferma.

