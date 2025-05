Un uomo di 57 anni è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia in seguito all’incidente stradale che lo ha visto coinvolto poco prima delle 19.30 di questo pomeriggio all’incrocio tra Via Carducci e Corso Nazionale.

Il malcapitato era a bordo del suo scooter e stava procedendo su Via Carducci in direzione autostrada, quando è entrato violentemente in collisione con un’auto proveniente dal verso opposto che si apprestava a girare.

Lo schianto è stato terribile e l’uomo è stato sbalzato dal mezzo sul quale viaggiava, finendo sull’asfalto. Sul posto si sono portate un’ambulanza della Pubblica assistenza della Spezia e una della Croce rossa di Levanto, oltre all’automedica Delta 1.

La Polizia locale si è recata sul posto per effettuare i rilievi del caso e per gestire il traffico che si è immediatamente creato, anche a causa dei detriti e dei mezzi rimasti al centro dell’incrocio.

L’articolo Schianto all’incrocio tra Via Carducci e Corso Nazionale, scooterista viene sbalzato sull’asfalto e viene trasportato al Pronto soccorso proviene da Città della Spezia.

