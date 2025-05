Società Dante Alighieri, settimana densa di eventi

Una settimana ricca di eventi per la Società Dante Alighieri spezzina. Martedì 20 maggio, presso la sala stampa della Fondazione Carispezia (via Chiodo, ore 16), la professoressa Luciana Ferrari, socia della Dante, terrà una conferenza sul tema “Alle origini del Liceo classico: le scuole di Latinità (1798- 1848)“: un excursus sull’evoluzione della cultura classica nella nostra città. Sempre alla Fondazione Carispezia, giovedì 22 maggio (ore 16), presentazione del libro di Pinuccia Mazzola, socia della Dante “ Donne e soffi di Poesia “, a cura di Chiara Serreli. Interverrà lo scrittore Giuseppe Rudisi. Sarà presente l’ autrice. Venerdì 23 maggio, presso la sala conferenze del liceo Mazzini (via A. Ferrari, ore 16), la professoressa Rina Gambini presenterà il suo libro “ Dante e Ulisse, due uomini in viaggio e altre storie dantesche “ (Ibiskos Ulivieri, novembre 2024). Interverranno Carlo Raggi, presidente della della Dante Alighieri spezzina, Maurizio Caporuscio e Egidio Di Spigna. Tutti gli eventi hanno il patrocinio della Fondazione Carispezia e sono a ingresso libero.

L’articolo Pallavolo, Podenzana Tresana fa visita al Ceparana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com