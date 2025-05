Genova. I carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali hanno arrestato due cittadini algerini di 19 e 26 anni per rapina in concorso e furto aggravato, denunciando cinque persone per invasione e occupazione di edifici.

La rapina è avvenuta tre giorni fa a bordo di un autobus ai danni di un 57enne cui era stato sottratto un orologio Rolex. I carabinieri sono riusciti a rintracciarli grazie ai sistemi di videosorveglianza installati sui mezzi Amt e lungo le vie del centro.

