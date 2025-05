Venerdì 23 maggio sarà una giornata di sciopero nazionale sulle ferrovie italiane

Venerdì 23 maggio dalle 1 alle 23:59 è indetto uno sciopero nazionale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Treni della Lunga Percorrenza garantiti in caso di sciopero