17 Maggio 2025: lo sdegno, l’orgoglio e la lezione per il futuro

La giornata di ieri passerà alla storia della nostra città e della nostra provincia. Migliaia di persone sono scese in piazza nel nome della Resistenza e della Costituzione. Una manifestazione così partecipata – non i “soliti 2.000” a cui eravamo abituati, quando andava bene, ma tre se non quattro volte di più – non si vedeva da oltre vent’anni. C’erano la Cgil, l’Anpi, una moltitudine di associazioni di ogni tipo, i sindaci, le forze politiche democratiche, e tantissimi cittadini: giovanissimi ma anche anziani di nuovo in piazza dopo molti anni.

E’ stato un vero e proprio “sussulto” democratico, in una fase storica contrassegnata dall’individualismo e dal venir meno di tante speranze collettive. Come è potuto accadere?

La manifestazione dei fascisti di Casa Pound ha davvero sfregiato e offeso la città, che ha reagito esprimendo con orgoglio la sua natura costituzionale, democratica, antifascista, antirazzista. E’ emerso cioè qualcosa di profondo, che è nell’”anima” di Spezia, nonostante tutto. Ottant’anni dopo, possiamo dire che il revisionismo ha certamente affondato i suoi colpi, ma anche che la Resistenza ha creato anticorpi mai andati perduti.

Ma il “sussulto” ha anche un’altra spiegazione, connessa alla prima: la consapevolezza che la Resistenza è una risorsa per il futuro. Delle ragioni di quel miracolo lontano ci resta ancora la voglia di partecipare e di prendere in mano la nostra vita: contro le ingiustizie sociali, contro i pericoli autoritari, contro il bellicismo e la guerra. L’antifascismo è la cultura “fondante” di Spezia, che ci serve ancora nel mutare dei tempi.

Ciò che accadde nel 1943-1945 resta il fondamento di tutto. Non è vero che d’un tratto il popolo spezzino divenne antifascista. Ci fu una minoranza eroica, che si propose di riscattare la città. Questa scelta individuale è stata il presupposto fondamentale della Resistenza, quello che spiega il miracolo anche organizzativo della Resistenza. Il 25 aprile arrivarono a Spezia 2.500 uomini dalle montagne, tutti perfettamente inquadrati. L’8 settembre 1943 non c’era niente o quasi sul piano dell’opposizione al fascismo. Se in venti mesi Spezia si scrolla di dosso quel giogo è grazie alla radicalità della scelta dell’8 settembre, quando si decide di andare in montagna, quando si sceglie – dopo vent’anni di obbedienza, di “credere, obbedire e combattere – il recupero della propria sovranità individuale, della propria autonomia. Qui è l’origine della Costituzione, che non nasce soltanto dall’Assemblea costituente e dai partiti che si riuniscono il 2 giugno del 1946, ma anche e soprattutto dalla scelta di andare in montagna l’8 settembre 1943.

Ecco perché abbiamo scelto per la manifestazione il titolo “Insieme per la Costituzione. Ora e sempre Resistenza”: per dare il senso della “consanguineità” tra Resistenza e Costituzione.

Ma se nella Resistenza sta il fondamento di tutto, allora gli antifascisti non sono degli anziani che ripetono vecchi racconti in una dimensione difensiva, ma anziani e giovani che si battono per un nuovo futuro. Non a caso ieri, a conclusione della manifestazione in piazza Europa, c’è stato un solo intervento a nome di tutti: quello di Laura, giovanissima studentessa.

La giornata di ieri non è stata contrassegnata solo dallo sdegno e dall’orgoglio, è stata anche una lezione per il futuro. “Città della Spezia” ha raccontato la manifestazione di Casa Pound, i saluti romani e il canto di “Me ne frego”. Spero che ciò sia stato segnalato dalle forze dell’ordine alla magistratura e che la magistratura faccia il suo dovere: basta tollerare, è l’ora di fronteggiare e contrastare seriamente la deriva neofascista.

Altre manifestazioni, dopo quel che è accaduto ieri, non dovranno essere autorizzate: cos’altro serve per dimostrare che si tratta di fascisti? In ogni caso non dovrà essere più consentito l’occupazione del “cuore” della città. A Reggio Emilia, poche settimane fa, fu data a Casa Pound l’autorizzazione a una manifestazione nel centro storico. Le associazioni antifasciste chiesero di negare l’autorizzazione, e in subordine di spostare la manifestazione in un luogo periferico. Esattamente quanto abbiamo chiesto a Spezia. A Reggio Prefetto e Questore hanno condiviso la proposta, e nel centro della città si è tenuta la manifestazione antifascista. Com’è ovvio: il “cuore” della città è dei suoi cittadini, non dei pochi fascisti che vengono da fuori a provocare. A noi è stato risposto che per “motivi tecnici” la manifestazione poteva tenersi solo in piazza Garibaldi, salvo poi scoprire venerdì che il corteo fascista avrebbe percorso via Prione fino a piazza Verdi. Sia chiaro: la ferita ci sarebbe stata in ogni luogo. Ma nel “cuore” della città la ferita è stata più grave ancora.

Il Prefetto e il Questore non sono di Spezia, non sanno che quei luoghi trent’anni fa erano solo cemento, traffico e smog: le auto andavano da piazza Saint Bon per tutta via Prione, e per via del Torretto fino a piazza Verdi. Da assessore e da sindaco ho pedonalizzato e pavimentato con la nostra vecchia pietra tutte quelle piazze e vie: da allora gli spezzini hanno riscoperto la bellezza della loro città, hanno “ritrovato” Spezia. Quelle piazze e vie sono diventate il luogo dell’antifascismo, inteso come convivenza civile, dialogo tra le persone, socialità, incontro democratico. Mai avrei pensato che un giorno fossero precluse agli spezzini e dedicate ai fascisti. Non dovrà più accadere. Ringrazio, a nome di tutti gli spezzini, “le tre persone piuttosto avanti con l’età e con al collo il fazzoletto dell’associazione nazionale partigiani, che in piazza Ginocchio hanno intonato ‘Bella ciao’”, come ha raccontato “Città della Spezia”.

Voglio chiarire, infine, un episodio. Venerdì pomeriggio, dalla Questura, ci era stato spiegato, su nostra richiesta, che il corteo antifascista avrebbe potuto percorrere, dopo via Gramsci, un tratto di corso Cavour da piazza Beverini fino a via Chiodo. Un piccolo simbolo: per significare che il centro storico non era tutto in mano ai fascisti. Arrivati in quel punto, ci è stato detto che non c’erano le “condizioni di sicurezza”. Abbiamo discusso qualche minuto e abbiamo convenuto con la Questura di poter dar corso all’accordo. Dispiace che in quei pochi minuti il sindaco abbia deciso di lasciare il corteo con i gonfaloni della Provincia e del Comune, senza partecipare all’omaggio al Monumento alla Resistenza e poi alla conclusione in piazza Europa. Io sono una piccola cosa, e come me gli altri co-presidenti del Comitato Unitario della Resistenza: ma siamo eredi di una grande storia, e abbiamo degli obblighi morali. Come ho spiegato in piazza introducendo Laura, nei momenti difficili “pensiamo sempre a come si comporterebbero i nostri vecchi, i partigiani che ci hanno preceduto in questo ruolo: Walter, Varese, Cesare, Amelio, Dani, Franco”. Non ho dubbi, come ho detto: “avrebbero discusso e trattato, per arrivare a un’intesa; abbiamo fatto, quindi, il nostro dovere antifascista”.

Detto questo, abbiamo apprezzato la scelta del sindaco di partecipare alla manifestazione. Anche lui ha fatto il suo dovere antifascista. E ha ricevuto per questo attacchi dal principale partito della sua maggioranza, Fratelli d’Italia: “Non condividiamo la scelta del sindaco Peracchini di sfilare in mezzo alle bandiere rosse”, ha scritto il suo coordinatore provinciale. Ma il “rosso” rappresenta il fattore identitario di tanta parte delle espressioni della Resistenza armata e della Resistenza sociale della classe operaia; e ancora oggi del principale sindacato. Senza dimenticare che le componenti “rosse” risultarono decisive per la formulazione e l’approvazione della Costituzione. E comunque il punto vero è che il nostro corteo non era solo rosso, era multicolore. Come ho detto in piazza: “Siamo colorati, non siamo neri!”.

La verità è che il rappresentante di FdI polemizza con il sindaco e con la sinistra, non con Casa Pound e con i fascisti. Ma facendo così si allontana dalla matrice costituzionale sorta dalla Resistenza e ribadisce di fatto la continuità con il MSI e quindi con la Repubblica Sociale. Quando FdI riconoscerà che la Resistenza ha rappresentato il momento in cui l’Italia ha continuato a vivere come Nazione?. Forti dell’imponente consenso popolare che tutti hanno potuto riscontrare nella giornata di ieri, continueremo a batterci perché un giorno quelli che ieri hanno ritenuto di non scendere in strada al nostro fianco possano comprendere che la Resistenza e la Costituzione sono la stella polare di ogni cittadino della Repubblica, che ciascuno ha il dovere di difendere e preservare aldilà di ogni credo politico.

