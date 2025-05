Agli Impavidi “Andrà tutto bene”, un’opera di teatro comunità sul distanziamento sociale

Il Teatro degli Impavidi di Sarzana ospita, sabato 24 maggio alle ore 21.00, lo spettacolo “Andrà tutto bene”, un intenso progetto di teatro comunità ideato, scritto e diretto da Toni Garbini con il gruppo di ricerca Ocra Teatro APS. Questa opera studio – seconda versione (dopo quella con due soli attori andata in scena al circolo Arci Scighera di Milano) in forma non integrale di un testo originale ancora inedito e mai andato in scena dell’autore, nasce come risposta artistica al trauma collettivo del lockdown del 2020 e affronta il tema del distanziamento sociale, scavando nei paradossi del desiderio, dell’isolamento e della resilienza umana. Al centro della scena, due figure – un uomo e una donna – costretti a condividere lo spazio ristretto di un appartamento nei primi giorni del confinamento. Il loro dialogo, sospeso e rivelatore, diventa una lente di ingrandimento sulle relazioni, la solitudine e le paure che hanno attraversato quel periodo storico. Parallelamente, lo spettacolo dà voce a una dimensione collettiva e visionaria: un coro di personaggi ispirati agli annunci erotici realmente pubblicati su una piattaforma web internazionale tra marzo e aprile 2020. Questi frammenti di umanità – desideri, fantasie, richieste di contatto – diventano testimonianze poetiche e crude di una resistenza emotiva e corporea che cerca un contatto umano nel distanziamento forzato. Attraverso un approccio documentaristico, Garbini costruisce un intreccio tra testimonianza intima e narrazione collettiva, tra quotidiano e visionario. “Andrà tutto bene” è quindi teatro che osserva, raccoglie e trasforma la documentazione in drammaturgia.“Andrà tutto bene” non è solo uno spettacolo, ma una forma di indagine sociale e artistica, una forma di teatro di comunità, così come era stato per i precedenti progetti del gruppo “La Bambina di nome Sarzana” e “L’adolescente- Vizzardelli”. L’obiettivo è offrire uno spazio di riflessione condivisa su cosa significhi oggi distanza, connessione, piacere, sopravvivenza emotiva. Il progetto cerca di ricostruire la memoria di un momento collettivo che ha modificato il nostro modo di essere con gli altri e con noi stessi.

Regia di Toni Garbini

In scena: Amanda Cargioli, Mattia Bologna, Paolo Rava, Angela Silvano, Enrica Ventarelli, Irene Guccinelli, Emanuela Cristofaro, Sara Montefiori e Toni Garbini.

Costumi di Ilaria Gozzani. Musiche originali di Sally Bertini

