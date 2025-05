Al Civico l’evento finale di COSTart: “Il progetto chiude simbolicamente i battenti, lasciando una traccia viva e consapevole nella memoria del nostro liceo”

Giovedì 29 maggio il Teatro civico della Spezia ospiterà l’evento conclusivo del progetto culturale COSTart, ideato dal dirigente scolastico del Liceo classico “L. Costa” Franco Elisei con l’architetto Alessio Carrabino e portato avanti con il prezioso contributo dei docenti Silvia Gregorini e Michele Erba. Lo spettacolo, promosso e organizzato dal Liceo classico spezzino, “rappresenta il culmine di un percorso formativo e creativo che per anni ha saputo coinvolgere studenti, docenti e famiglie in un’esperienza educativa unica nel suo genere – leggiamo nella nota di presentazione diffusa dalla scuola -. Quest’ultima edizione, dal titolo Il senso della vita, propone un viaggio introspettivo e simbolico tra le grandi domande dell’esistenza, attraverso una combinazione di arti visive, coreutiche e umanistiche”. Lo spettacolo, al via alle 21.00, è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti; possibilità di prenotare a questo link.

«Questa serata segna l’epilogo definitivo di un percorso pluriennale che ha saputo coniugare espressione creativa, pensiero critico e impegno educativo – afferma il dirigente Elisei –. Con questo ultimo atto, COSTart si congeda dal palcoscenico e chiude simbolicamente i battenti, lasciando una traccia viva e consapevole nella memoria del nostro Liceo».

