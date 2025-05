Calcio a 5: Maccan Prata e CDM Futsal, un pareggio che lascia tutto in bilico

Prata di Pordenone. Fuori i secondi, finalmente ci siamo, si entra nel vivo della stagione. D’ora in poi è tassativamente vietato sbagliare: iniziano i playoff. La gara d’andata del primo turno mette di fronte CDM Futsal e Maccan Prata. I genovesi, reduci da un girone di ritorno praticamente perfetto, hanno chiuso la regular season al terzo posto alle spalle del Mantova, volato direttamente in Serie A, e dell’altra corazzata MestreFenice. Il Maccan però non ha certo demeritato, centrando i playoff nella stagione di debutto in Serie A2 Elite. Ora però è tempo di far vedere di che pasta si è fatti, andandosi a prendere quel sogno che nessuno vuole nominare ma che tutti inseguono. Oggi si gioca a Prata di Pordenone, fra sette giorni il match di ritorno a Campo Ligure.

Per questo primo atto della doppia sfida, mister De Jesus si affida in partenza al quintetto composto da Politano, Ortisi, Boaventura, Da Silva e Foti. Risponde il Maccan con Verdicchio fra i pali, Chilelli, Zecchinello, Del Piero e Spatafora. La prima occasione arriva al 5′ con il tiro di Boaventura che non trova però il bersaglio grosso. Il Maccan va poi vicino al goal al 7′ con il rasoterra mancino di Ben Lamrabet che Politano disinnesca con un gran riflesso, mettendo in angolo. Al 9′ ci prova anche Ricci che prima prova a disorientare con le sue finte il marcatore diretto e poi lascia partire un sinistro a mezz’altezza che sfila sul fondo non di molto. La gara però è molto equilibrata e, per diversi minuti, le due squadre sembrano annullarsi a vicenda. Almeno fino al 14′ quando Foti, in contropiede, ha l’opportunità di battere a rete ma la sua conclusione viene ribattuta da Verdicchio perfettamente posizionato.

