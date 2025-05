Dall’ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

Venerdì 23 maggio alle ore 19.30 torna dal vivo al Teatro Sociale di Camogli Charlie Risso, raffinata cantautrice genovese, cosmopolita per vocazione e per traiettoria artistica, con il nuovo album Alive, uscito il 26 aprile per l’etichetta berlinese T3 Records.

