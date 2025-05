Camogli: Istituto Nautico, incontro dei diplomati di 25 e 50 anni fa

E’ un appuntamento fisso, a Camogli, l’incontro annuale dei diplomati all’Istituto Nautico “Cristoforo Colombo” di 25 e 50 anni fa (1975 e 2000), indetto dalla Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli.

Dopo l’incontro nella sede della Società in via XX Settembre e la visita all’Istituto Tecnico Nautico “Colombo”, Messa al Santuario del Boschetto terminata con la lettura della preghiera del marinaio. A conclusione incontro conviviale all’Hotel Cenobio dei Dogi. Per l’amministrazione comunale presenti il sindaco Giovanni Anelli (nella foto con Massimiliano Gazzale, presidente della Società) e Claudio Pompei, consigliere comunale.

