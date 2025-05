Carcarese, compattezza e sofferenza per la finale regionale dei playoff, Battistel: “Sfruttata la prima occasione, Giribaldi fondamentale”

Carcare. Il gol di Kosiqi manda in finale la Carcarese. Basta un 1-0 per far esplodere il Corrent e guadagnarsi l’accesso al match con il Vallescrivia per salire in Eccellenza. Una partita gagliarda e sofferta per i biancorossi di mister Michele Battistel, intervistato nel post gara.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – commenta il tecnico -, come le due sfide in campionato. Oggi abbiamo concesso qualche occasione di troppo e le parate di Giribaldi sono state fondamentali. Abbiamo provato a tenere la palla, ma anche qualche errore dettato probabilmente dall’importanza della partita. La nostra è stata una gara di sofferenza, gruppo e unione di intenti. Alla prima occasione che ci è capitata, l’abbiamo sfruttata“.

