Carro, alla scoperta della castanicoltura per celebrare la Giornata della biodiversità. E sarà inaugurato un nuovo anello escursionistico

Il castagno tema cardine del programma di iniziative (scaricabile QUI) con il quale la Comunità del cibo e dell’agrobiodiversità “Terre del Levante Ligure” aps intende celebrare la Giornata mondiale per la Biodiversità, che cade giovedì 22 maggio. Quest’anno, come detto, l’associazione organizzatrice ha scelto come tema centrale il castagno, con particolare attenzione alla recente rinascita dell’antico mulino ad acqua sul torrente Travo, comune di Carro, abbandonato da oltre sessant’anni. Un’occasione dunque per conoscere questa realtà e avvicinarsi al mondo della castanicoltura.

Si inizia giovedì 22 maggio con la visita didattica di una delegazione di studenti dell’Istituto agrario di Sarzana, accompagnati dagli insegnanti al castagneto dei Sepponi di Carro, dove sono conservate da Maurizio Canessa, presidente dei Castanicoltori del Levante ligure, le varietà autoctone della Val di Vara.

Nel fine settimana ricco programma, sempre a Carro. Sabato 24 maggio è prevista una nuova visita guidata al castagneto dei Sepponi nonché all’essiccatoio, ancora in funzione e oggetto di un recente restauro; un’occasione per conoscere il percorso didattico recentemente aperto. Seguirà pranzo facoltativo a prezzo fisso (necessaria prenotazione sia per la visita al castagneto sia per il pranzo, rivolgendosi a Silvia: cell. e whatsapp 3473108995). Nel pomeriggio trasferimento in macchina o a piedi al vicino mulino del Travo, oggetto di un radicale recupero grazie a fondi del Pnrr. L’intervento sul mulino, che ha riguardato anche i locali e gli ingranaggi da tempo inutilizzati, ha necessitato di un lungo periodo di lavoro, che ha visto alcuni artigiani smontare e rimontare i singoli componenti.

Alle ore 15.30 il locale del mulino ospiterà una interessante conversazione sul castagno fra passato e futuro con interventi di Daniela Minetti, responsabile dell’Ufficio per la Biodiversità della Regione Liguria, il presidente dei castanicoltori levantini Canessa, e Ivo Poli, vice presidente dell’associazione nazionale Città del Castagno, che ha sede a Castelnuovo Garfagnana.

Si prosegue poi domenica 25 maggio con l’inaugurazione dell’anello escursionistico “Sentiero del Castagno”, sempre nel comune di Carro, realizzato grazie al supporto del Club Alpino Italiano, sezione della Spezia e sottosezione Val di Vara – Riviera. Tempo di percorrenza quatto ore, comprese le soste lungo il percorso, con pranzo al sacco. Anche per questa iniziativa è necessario prenotare contattando Silvia: cell.e whatsapp 3473108995.

Alle ore 16 nei locali del mulino del Travo Alberto Rossi, membro della Comunità del cibo, condurrà un laboratorio sul pesto aperto a grandi e piccini. Anche qui necessaria prenotazione (fino a esaurimento dei posti) contattando Silvia cell.e whatsapp 3473108995.

Il programma si conclude martedì 3 giugno con una visita didattica al Crea di Anzola (Bologna), dove sono sono coltivate oltre duemila varietà di leguminose; appuntamento questo riservato ai soci della Comunità del Cibo.

L’articolo Carro, alla scoperta della castanicoltura per celebrare la Giornata della biodiversità. E sarà inaugurato un nuovo anello escursionistico proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com