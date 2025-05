Carro: “Terre del Levante Ligure”, sul sentiero del castagno

Dal Consorzio “Il cigno”

In occasione della Giornata mondiale per la Biodiversità in programma giovedì 22 maggio 2025 la Comunità del Cibo e dell’Agrobiodiversità “Terre del Levante Ligure” Aps organizza una serie di eventi dedicati alle esperienze presenti nel territorio del Levante ligure. Quest’anno l’associazione ha scelto come tema centrale il castagno con particolare attenzione alla positiva esperienza di Carro che ha visto recentemente rinascere l’antico mulino ad acqua sul torrente Travo abbandonato da oltre sessant’anni. Occasione per conoscere questa realtà ed avvicinarsi al mondo della castanicoltura.

