Caserta e il Catanzaro ancora in semifinale: “Avremo di fronte delle corazzate ma sognare non costa nulla”

Seconda semifinale playoff consecutiva per il Catanzaro di Caserta che dopo aver superato ieri il Cesena nella sfida secca del Ceravolo ora si prepara alla doppia sfida con lo Spezia. “Non era facile ma ci siamo riusciti – ha dichiarato l’allenatore – questa è la vittoria più bella perché frutto del cuore e della voglia di lottare da parte di tutti. Sognare non costa nulla, provarci è un obbligo e lo faremo fino alla fine. Il Cesena ha fatto una grande partita, abbiamo concesso un rigore ingenuo su un fallo laterale, poi Iemmello ha fatto un gol che in questa categoria non si vede quasi mai. L’importante era passare il turno, averlo fatto senza supplementari è stato ancora meglio. Avremo davanti delle corazzate ma sognare si può”.

