Cenerini: “Dai nuovi amici di Peracchini slogan e striscioni contro il governo. Fdi, Lega e Fi non hanno niente da dire?”

“Una bella manifestazione quella dei nuovi amici del sindaco Peracchini! Bandiere palestinesi, insulti, striscioni e slogan contro l’operato del governo Meloni, ma non è la stessa parte di Peracchini? Per concludere: muri imbrattati davanti a sedi istituzionali. Insomma, le solite schifezze rosse! Ma Fdi, Lega e Fi, a parte la timida presa di posizione di Parodi, hanno qualcosa da dire? Per me c’è una sola parola per il primo cittadino: vergogna! Che sia un ritorno a casa? A quanto ci ha raccontato l’onorevole Brando Benifei, Peracchini è stato fra i fondatori del Pd spezzino…”. Lo afferma il consigliere comunale del gruppo misto di maggioranza Fabio Cenerini, commentando la partecipazione del sindaco al corteo che si è svolto ieri in contrapposizione a quello organizzato da CasaPound.

