Chiavari: “Prigionieri tra la diga che difende la città e l’Entella”. La protesta dei residenti

C’è una storia nella storia, riguardo alla costruzione della diga Perfigli, sulla sponda chiavarese dell’Entella. C’è un’abitazione vincolata; era l’unico casello ferroviario italiano che non fosse lungo la linea ferrata. Veniva utilizzato per pompare acqua dal fiume che veniva poi portata in stazione per alimentare le locomotive a vapore. Oggi questa casa, abitata, si trova chiusa tra l’argine dell’Entella e la diga Perfigli che sta crescendo (otto i lotti previsti fino al mare). In caso di esondazione dell’Entella la città sarebbe difesa, non la casa in questione.

Stamattina presidio di protesta lungo viale Kasman, organizzato da Davide Grillo di “Impegno Comune”.

